 مصادر عسكرية أفغانية: مقتل 34 مسلحا من طالبان في غارة جوية غرب البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصادر عسكرية أفغانية: مقتل 34 مسلحا من طالبان في غارة جوية غرب البلاد

كابول - أ ش أ
نشر فى : السبت 3 أغسطس 2019 - 2:46 م | آخر تحديث : السبت 3 أغسطس 2019 - 2:46 م

أكدت مصادر عسكرية أفغانية، اليوم السبت، مقتل 34 مسلحا على الأقل من حركة "طالبان" في غارة جوية شنتها قوات الأمن الأفغانية في إقليم "فراه " غرب البلاد.

وأضافت المصادر، في تصريحات بثتها وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانيةـ أن قوات الأمن شنت الغارة ليلة أمس الجمعة، حيث استهدفت إقليم "فراه" ، بدعم من القوات الجوية.

وقالت شرطة الإقليم - في بيان لها - إن القوات الجوية قدمت دعما جويا قويا للقوات البرية خلال هذه العملية التي أسفرت عن مقتل مائة مسلح بينهم العديد من قادة "طالبان".

وأشارت إلى أن خمسين مسلحا أصيبوا بجراح ، وتم تدمير 14 سيارة تابعة لهم.

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