مصادر عسكرية أفغانية: مقتل 34 مسلحا من طالبان في غارة جوية غرب البلاد

أكدت مصادر عسكرية أفغانية، اليوم السبت، مقتل 34 مسلحا على الأقل من حركة "طالبان" في غارة جوية شنتها قوات الأمن الأفغانية في إقليم "فراه " غرب البلاد.

وأضافت المصادر، في تصريحات بثتها وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانيةـ أن قوات الأمن شنت الغارة ليلة أمس الجمعة، حيث استهدفت إقليم "فراه" ، بدعم من القوات الجوية.

وقالت شرطة الإقليم - في بيان لها - إن القوات الجوية قدمت دعما جويا قويا للقوات البرية خلال هذه العملية التي أسفرت عن مقتل مائة مسلح بينهم العديد من قادة "طالبان".

وأشارت إلى أن خمسين مسلحا أصيبوا بجراح ، وتم تدمير 14 سيارة تابعة لهم.