فيرستابن يتفوق في بودابست ويحقق مركز الانطلاق الأول للمرة الأولى

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حصل الهولندي ماكس فيرستابن على مركز الانطلاق الأول للمرة الأولى في مسيرته بعدما فرض هيمنته اليوم السبت على التجربة الحرة الرسمية لسباق جائزة المجر الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

وسجل فيرستابن سائق ريد بول أسرع لفة على مضمار هانجارورينج البالغ طوله 381ر4 كم في دقيقة واحدة و572ر14 ثانية.

وتفوق السائق الهولندي بفارق 0.018 ثانية فقط على فالتيري بوتاس سائق مرسيدس، فيما حل البريطاني لويس هاميلتون السائق الأخر لمرسيدس في المركز الثالث بفارق 0.197 ثانية عن الصدارة.

وكان هاميلتون الفائز بمركز الانطلاق الأول في السباق المجري ست مرات من قبل ، يسعى لمعادلة رقم الأسطورة الألماني مايكل شوماخر في الفوز بالتجربة الرسمية سبع مرات.

وحل تشارلز لوكلير في المركز الرابع يليه الألماني سيباستيان فيتيل زميله في فيراري في المركز الخامس وجاء بيير جاسلي سائق ريد بول في المركز السادس.

وقال فيرستابن "إنه أمر مذهل، هذا الإنجاز كان ينقصني، السيارة كانت رائعة طوال الاسبوع".

وبات فيرستابن /21 عاما/ السائق رقم 100 في تاريخ فورمولا-1 الذي يفوز بالتجربة الرسمية لإحدى سباقات الجائزة الكبرى.

وأشار السائق الهولندي "سعيد للغاية بما حدث اليوم، السباق لم ينطلق بعد وهذا هو الجزء الأكثر أهمية، اليوم كان مهما أيضا".