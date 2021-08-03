السيسي: عائد زيادة سعر رغيف الخبز المدعم سنمول به تحسين التغذية المدرسية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن رغيف الخبز المدعم لا يمكن أن يستمر بسعره الحالي "5 قروش"، في ظل التحرك لتنمية الريف المصري كله (من خلال مبادرة حياة كريمة)، بالإضافة إلى خطة تحسين التغذية المدرسية، وهذا يتطلب مساهمة المواطنين مع الحكومة من أجل تنفيذ هذه المشروعات القومية التي تهدف إلى تحويل حياتنا في مصر إلى حياة راقية ومتقدمة.

وقال الرئيس السيسي، في تعليقه على كلمة وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، خلال افتتاحه المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية اليوم الثلاثاء: "نحن نبذل كل جهد ممكن من أجل تحويل حياتنا في مصر لحياة راقية ومتقدمة، وحين نتوقف عند بعض الموضوعات مثل رغيف الخبز يقول البعض لا يجب أن نقترب من هذا الموضوع، وأنا أقول لن تسير الأمور بهذه الطريقة، لأننا في بلد تحترم مواطنيها وتحافظ على مصالحهم أمام الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يجوز أن أبيع رغيف العيش بعملة غير معروفة لأبنائنا "5 صاغ".

واستطرد الرئيس السيسي، قائلا: "حين نتحدث عن الأمر (رفع سعر رغيف الخبز) يقال يافندم اتركنا نعيش، لا.. نحن نريد لبلدنا أن تعيش، ونريد تنظيم حياتنا جيدا، لعمل منتج محترم، نحترم به آدمية الناس وننظم حياتنا بشكل متوازن في كل شيء".

وتابع: "لا شيء يثبت على حاله على مدى 20 أو 30 عاما ونقول هذا الموضوع لا أحد يمسه (سعر رغيف الخبز المدعم)، وعشان كمان أدفع 7 جنيهات دعما لتطوير الوجبة المدرسية، يعني ذلك لو كل أسرة لديها طفل أو اثنان سيكلف الدولة قرابة 15 جنيها في اليوم للوجبة الغذائية، ولهذا فلا يجوز أن يقال "لا أحد يقترب من موضوع رغيف العيش، لا أنا سأقترب منه وأقول ذلك للناس كلها على الهواء، لأننا أناس جادون وشرفاء ومؤتمنون على حياة الناس ومستقبلها، وعلى مصير بلادنا وشعبنا".

وطالب الحكومة بتدبير مبلغ الـ8 مليارات جنيه الخاصة بالتغذية المدرسية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحكومة لن تستطيع وحدها تدبير هذا المبلغ، خاصة وأننا مقبلون على تنفيذ برنامج حياة كريمة من أجل تغيير حياة الريف كله في مصر، فهو عطاء متوازن بين "الحكومة والشعب" فنحن نعمل والشعب يجب أن يساهم معانا".

واستطرد: "لا أقول أننا سنزيد رقما كبيرا في سعر رغيف الخبز، ولكن سنأخد من هنا (زيادة سعر رغيف الخبز) لنضعه في موضوع التغذية المدرسية".

وقال الرئيس السيسي إن الوقت قد حان لزيادة سعر رغيف الخبز المدعم الذي تبلغ قيمته الحالية 5 قروش وأنه من غير المعقول أن يباع 20 رغيفا من الخبز بثمن سيجارة واحدة وهو أمر لا بد أن يتوقف.