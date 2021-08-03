• استفادة 71 مليون مواطن من منظومة دعم رغيف العيش.. كل فرد يحصل على 5 أرغفة يوميا

تستهدف وزارة المالية خلال العام المالى الجاري 2021-2022 توفير مخصصات كافية ومناسبة لدعم السلع التموينية لضمان توفير رغيف الخبز والسلع التمونية الأساسية لنحو 71 مليون مواطن بتكلفة تقدر 87.2 مليار جنيه مقابل 84.4 مليار جنيه خلال العام المالى الماضي.

ووفقا للبيان التحليلى للموازنة، من المتوقع أن تصل كميات القمح المطلوب توفيرها خلال العام المالى الجارى إلى 8.610 مليون طن؛ لتوفير نحو 89 مليار رغيف، بالإضافة إلى توفير 651 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات.

ويبلغ عدد المستفدين من دعم رغيف الخبز 71 مليون فرد، بواقع 66.7 مليون فرد مستفيد من دعم رغيف الخبز بواقع 5 أرغفة يوميا، 4.3 مليون فرد مستفيد من دعم دقيق المستودعات بواقع 10 كليوجرامات دقيق للمواطن شهريا.

وتصل تكلفة دعم رغيف الخبر إلى 44.8 مليار جنيه من إجمالى تكلفة دعم السلع التمونية من موازنة العام المالى الجارى، وتصل إجمالى الأرغفة المستحقة للمستفدين إلى نحو 120.8 مليار رغيف فى العام.

ووفقا للبيان التحليلى للموازنة، يتوقع صندوق النقد الدولى ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال عام 2021، ومن المتوقع أن تشهد السلع الأولية ومنها القمح تراجعا تدريجيا، خاصة بعد الأسعار المرتفعة التى وصلت لها خلال الفترة الماضية؛ لذلك تم إعداد تقديرات الموازنة لمتوسط سعر شراء القمح عند 255 دولارا للطن مقابل 193.8 دولار فى العام المالى الماضي.