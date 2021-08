ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي يمد فترة تلقي النصوص القصيرة لدورة سمير غانم

أعلنت إدارة ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، في دورته الثالثة التي تحمل اسم الفنان الراحل سمير غانم، اليوم الثلاثاء، مد فترة تلقي النصوص المسرحية القصيرة ضمن مسابقة "محمود نسيم للتأليف المسرحي" حتى 15 سبتمبر المقبل.

وتتضمن شروط المشاركة في المسابقة ألا يزيد العمل المقدم عن 2000 كلمة، ولا يكون قد سبق إنتاجه أو فوزه في أي مسابقة أخرى، ويكون المتسابق طالبا بإحدى الجامعات المصرية أو العربية أو خريجا من إحدى تلك الجامعات بحد أقصى عامين على العام السابق للدورة.

وتحصل النصوص الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى على شهادات تقدير، بالإضافة إلى المشاركة بندوة "كاتب ومخرج" التي ينظمها الملتقى، يناقشها ثلاثة من كبار المخرجين في الوطن العربي، بحضور ضيوف الدورة الثالثة للملتقى من مختلف دول العالم.

كما تنشر النصوص السبعة الأولى ضمن نشرة الملتقى على مدار أعدادها طوال فترة انعقاد المهرجان، وترسل الأعمال بصيغة word - A4، وحجم الخط 14، simplified Arabic على البريد الإلكتروني: cigut.author@gmail.com.

وتقام الدورة الثالثة من المهرجان خلال الفترة من 24 حتى 30 أكتوبر المقبل، بمشاركة 9 عروض مسرحية ضمن عروض المسابقة الرسمية وهي: مسرحية "مرسأة في محيط هيستيري" لفرقة كلية الهندسة، جامعة عين شمس، من مصر، "ستة في ستة" لفرقة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء، من المملكة المغربية،"people and Images" لفرقة معهد The Russian institute of theater Arts (GITIS) - روسيا، "موال حدادي" لفرقة كلية التقنية والعلوم التطبيقية بمسقط، سلطنة عمان، "لوازينا" لفرقة المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بصفاقس، من تونس، "مهاجر بريسبان" لفرقة كلية الصيدلة جامعة المنصورة، من مصر، "مسيرة في الغابة" لفرقة كلية التجارة جامعة عين شمس، من مصر، "تراتيل ثورة النساء" لفرقة كلية العلوم التربوية الجامعة الأردنية، من الأردن، "قحط" لفرقة معهد الفنون الجميلة للبنين، من العراق.