قاضي قضاة فلسطين يتسلم جائزة الإمام القرافي نيابةً عن مفتي القدس

أكَّد الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية- أن تكريم الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم في مؤتمرها العالمي للشيخ محمد حسين مفتي القدس بمنحه جائزة الإمام القرافي هي شهادة تعبر عمَّا بذله من جهود كبيرة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ونصرة القضية الفلسطينية.



وثمَّن الهباش الدور المصري في نصرة القضية الفلسطينية ومؤازرة كافة الشخصيات التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين وثوابتهم، وذكر أنه أمر واضح ومشهود من كافة مؤسسات الدولة المصرية، وفي مقدمتها دار الإفتاء المصرية التي لا تألو جهدًا في كافة المناسبات للتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني.



وتوجه الهباش بالشكر والتقدير إلى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وكذلك أعضاء الأمانة على هذا التكريم للشيخ محمد حسين الذي تسلم درع جائزة الإمام القرافي نيابة عنه، خلال فعاليات مؤتمر دار الإفتاء السادس.



وانطلق الإثنين، مؤتمر دار الإفتاء السادس، بعنوان "مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي تحديات التطوير وآليات التعاون"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

وشهد مؤتمر الإفتاء عدة جلسات على مدار يومَي المؤتمر، يشارك فيها كبار رجال الدولة، وعدد من العلماء الأجلاء والمفتين من مختلف دول العالم، وعدد من العلماء الأجلاء والمفتين من مختلف دول العالم، ووفود من 85 دولة.

وتزامن المؤتمر مع انتهاء فترة المفتي الحالي الدكتور شوقي علام في 12 أغسطس.

وفي 24 فبراير الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 2021، بتجديد تعيين الدكتور شوقي علام، مفتيا لجمهورية مصر العربية حتى 12 أغسطس، وهو تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة.