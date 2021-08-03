إعادة فتح مبنى البنتاجون بعد إغلاقه إثر حادث إطلاق النار

أعادت شرطة حماية مبنى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" فتح المبنى بعد إغلاقه، اليوم الثلاثاء، إثر حادث إطلاق النار في محطة المترو المرفقة به أدى إلى وقوع عدة إصابات.



وكانت شرطة حماية المبنى ، المسئولة عن سلامة شاغلي مقر الوزارة ، قد ذكرت عبر تويتر أنه تم رفع الإغلاق ، وأن الحادث وقع في مركز عبور الركاب من المترو للحافلات، مشيرة إلى أن الموقف لا يزال غامضا لكنه يتعلق بملابسات ارتكاب جريمة ، ونصحت الجميع بالابتعاد عن مدخل المحطة ورصيف الحافلات.



من جانبها، أشارت شيري لي المسئولة بهيئة مترو واشنطن ، في تصريح لها ، إلى أنه تم إجراء تحويل لمسار الحافلات بعيدا عن موقع الحادث بسبب تحقيق الشرطة الذي يتم هناك.