تعليم الوادي الجديد: خطة للاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد

عقد الدكتور جمال حسن، كيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع مديري عموم مديرية الشؤون التنفيذية، وشملت التعليم العام، الشئون المالية والإدارية، والتعليم الفني، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة الخاصة بالعملية التعليمية على أرض المحافظة، وخطة العمل القادمة تزامنًا مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2022_ 2023.



وأكد حسن، ضرورة الدقة في العمل وحسن الأداء وتكاتف الجميع وضرورة وضع الحلول العاجلة لكل المشكلات والعقبات التي قد تعرقل العمل.



وأشار إلى مناقشة أهم المقترحات المقدمة لتطوير العمل وتخطي العقبات والسلبيات بطرق سريعة وفق الإمكانات المتاحة وبما يضمن عام دراسي موفق.



وفي سياق متصل، أعلن حسن، عقد لقاء آخر مع موجهي عموم المواد الدراسية المختلفة؛ لبحث آخر المستجدات الخاصة بسير منظومة العمل وخاصة مع الاستعداد والتجهيز لانطلاق العام الدراسي الجديد، ومناقشة توزيع المعلمين بالمدارس طبقًا لمعدات العجز والزيادة ووفقا للاحتياجات.



وأشار إلى ضرورة تقديم كل سبل الدعم للجميع بجميع مدارس المحافظة دون أي تقصير لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب بجانب المتابعة الدورية للمدارس، وتذليل كل العقبات إن وجدت والتي تعرقل سير العمل والارتقاء والنهوض بالعمل.