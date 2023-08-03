محامي ممدوح عباس يرد على تصريحات مرتضى منصور

رد كمال شعيب، محامي ممدوح عباس الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، على تصريحات مرتضى منصور بشأن الحجز على أرصدة القلعة البيضاء في البنوك.

وقال منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والصادر قرار بعزله من منصبه، إن حجز ممدوح عباس على حسابات النادي سبب الأزمة المالية التي تمر بها القلعة البيضاء حاليًا.

وأوضح شعيب في تصريحات تليفزيونية: «تم حجز على حساب واحد فقط من حسابات نادي الزمالك، وكان يتواجد فيه 51 مليون جنيه فقط، وهذا الحجز منذ عام».

وأضاف: «حجز ممدوح عباس على حساب نادي الزمالك، أترفع منذ 4 أشهر ولا يوجد أي حجز في الوقت الحالي، سوى حجز الضرائب على نادي الزمالك، بسبب إخطار مرتضى منصور لهم بالكشف عن الضرائب».

وتابع: «مرتضى منصور فعل شيء لا يحدث بالتاريخ، بعد دعوته للضرائب داخل الزمالك، وهو ما جعل الضرائب تحجز على جميع أرصدة الزمالك، وبالتالي تم رفع حجز ممدوح عباس عن حساب نادي الزمالك في أحد البنوك».

وأتم: «مرتضى منصور هو المسؤول الأول عن أزمات في نادي الزمالك، بعد دعوته للضرائب بخطاب رسمي، وأي كلام للجماهير هو من أجل التغطية على فشله، ولا يوجد أي أموال في حسابات النادي».