رونالدو يقود هجوم النصر السعودي لمواجهة الزمالك بالبطولة العربية

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أعلن البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي، التشكيل الذي سيخوض مواجهة الزمالك مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.

ويواجه فريق النصر نظيره الزمالك على ملعب الملك فهد الدولي بالطائف، في السادسة من مساء اليوم الخميس، في البطولة العربية للأندية 2023.

وجاء تشكيل النصر لمواجهة اليوم كما يلي:

نواف العقيدي في حراسة المرمى

الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالله مادو، أليكس تيليس

خط الوسط: بروزفيتيش، سيكو فوفانا، عبدالعزيز العليوه

الهجوم: رونالدو، تاليسكا، عبدالرحمن غريب

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

أمين بخاري، محمد العتيبي، نواف بوشل، عبدالاله العمري، محمد فتيل، كونان، عبدالله الخيبري، ساديو ماني، عبدالمجيد الصليهم، علي الحسن، خالد الغنام، عبدالفتاح آدم.