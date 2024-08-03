إيران: على المنظمات الدولية ونشطاء حقوق الإنسان القيام بمسئوليتهم القانونية والإنسانية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إنه على المنظمات الدولية ونشطاء حقوق الإنسان تحمّل مسئوليتهم القانونية والإنسانية حيال تعذيب السجناء على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وکتب كنعاني، الیوم السبت، في إشارة إلی التقرير الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" بتاريخ 29 يوليو حول التعذيب بحق الفلسطينيين المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، أن "التقرير لا يظهر سوى غيض من فيض"، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).

وأوضح أن "التقارير المسربة عن بعض عمليات التعذيب والجرائم المرتكبة في سجن قاعدة سدي تيمان العسكرية الواقعة في صحراء النقب على بعد 30 كيلومترا من قطاع غزة باتجاه مدينة بئر السبع، تشير إلى أن الكيان الصهيوني سجل رقما قياسيا جديدا مقارنة بجوانتانامو وأبو غريب".

وأكد متحدث الخارجية: "على المنظمات الدولية والناشطين في مجال حقوق الإنسان القيام بمسئولياتهم القانونية والإنسانية".