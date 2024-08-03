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أخلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، 3 عقارات مجاورة لموقع انهيار منزل بمنطقة الساحل من السكان خوفا من تصدع العقارات وانهيارها، فيما استخرجت قوات الإنقاذ البري جثة سيدة من أسفل الأنقاض.

وباستخراج الجثة الخاصة بالسيدة يصل عدد ضحايا العقار لشخصين فيما تم استخراج 5 مصابين وجاري البحث عن 6 أشخاص مفقودين أسفل الأنقاض.

وقررت النيابة العامة بالقاهرة في وقت سابق تشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار الساحل المنهار والوقوف على أسباب الانهيار واستدعاء عدد من الأهالي للاستماع لأقوالهم والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين للاستماع لأقوالهم حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية، بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالي بانهيار منزل بمنطقة الساحل بالقاهرة ووجود مصابين أسفل الأنقاض.

دفعت قوات الحماية المدينة بقوات الإنقاذ مدعومين بسلالم ومعدات وأوناش لرفع أنقاض العقار وبمجرد وصولهم للمكان فرضت القوات الأمنية كردونا حول المنطقة وبدأت في عمليات الإنقاذ.

وتبين من المعاينة أن العقار المنهار قديم ومكون من 5 طوابق، وتمكنت قوات الإنقاذ البري من استخراج المصابين، وتبين إصابة 3 أشخاص في الحادث بكدمات متفرقة، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم فيما يجرى البحث عن أي ناجين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.