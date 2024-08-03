الخارجية: التشاور المصري الأمريكي مستمر منذ بدء أزمة غزة

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قال السفير أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن التشاور المصري الأمريكي مستمر على مدار الساعة منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت: «ندرك جيدا الدور الهام والمحوري الذي تضلع به الولايات المتحدة، وقدرتها على تحريك المياه الراكدة في هذه الأزمة».

وأشار إلى أن التنسيق والتشاور المصري الأمريكي مستمر، حيث يحرص الجانب الأمريكي للإطلاع على الجهود المصرية في رعاية الوساطة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وتابع: «هناك حديث مستمر مع مصر، ورسائل هامة تبعث بها القاهرة لواشنطن تتعلق بالتعامل مع مستقبل القضية الفلسطينية».

وشدد على ضرورة إيجاد أفق للقضية الفلسطينية يتأسس على فكرة إقامة الدولة الفلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وضرورة أن ينتهج المجتمع الدولي نهجا مختلفا.