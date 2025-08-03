بوليتيكو: الديمقراطيون لا يريدون ترشح هاريس للانتخابات

نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مسئولين في الحزب الديمقراطي، أن العديد من ممثلي الحزب لا يريدون أن تترشح نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس للانتخابات الرئاسية 2028.

وأشارت الصحيفة، إلى وجود آراء متباينة بين أنصار الحزب الديمقراطي، حول فرص هاريس في الفوز، وفقا لوكالة ريا نوفوستي.

يوم الأربعاء الماضي، أعلنت هاريس أنها لن تترشح لمنصب حاكم كاليفورنيا العام المقبل. وذكرت صحيفة واشنطن بوست لاحقا، نقلا عن مصادر، أن هاريس لا تستبعد الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية مستقبلا.

وأضافت صحيفة بوليتيكو: "جزء من أعضاء الحزب (الديمقراطي) سيكون سعيدا إذا لم تترشح هاريس في الانتخابات في عام 2028. علاوة على ذلك، فإنهم يأملون أن تبقى على الهامش في انتخابات التجديد النصفي. في ذات الوقت هناك تباين في الآراء حول فرص هاريس في الفوز في عام 2028، بين العديد من الاستراتيجيين الديمقراطيين، بما في ذلك أنصار نائبة الرئيس السابقة. وهناك تساؤلات حول هل كانت هاريس تعلم جيدا بمشكلة التدهور الواضح في صحة جو بايدن خلال فترة وجوده في منصب الرئاسة".

ونقلت الصحيفة عن مساعد سابق كبير لهاريس لم تكشف عن اسمه، قوله إن هناك مرشحين أفضل للحزب الديمقراطي، مضيفا أنه سينصحها بعدم الترشح في عام 2028.

ونقلت الصحيفة عنه قوله: "لا أعتقد أنها قادرة على الفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، لذلك لو كان بمقدوري نصحها، لقلت: لا تترشحي في عام 2028".

ويذكر أن عدم المشاركة في انتخابات حاكم الولاية كاليفورنيا، يفتح الباب أمام هاريس للترشح مرة أخرى للرئاسة في عام 2028.

ووفقا لدراسة أجرتها شركة Echelon Insights ، لو أُجريت الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لعام 2028 الآن، لحصلت هاريس على دعم 26٪ من الأصوات. ومن بين المرشحين الآخرين الذين يحظون بدعم قوي حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم ووزير النقل الأمريكي السابق بيت بوتيجيج.