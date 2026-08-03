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أعداد جريدة الشروق
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بينهم عميد تربية موسيقية العاصمة.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

عمر فارس
نشر في: الإثنين 3 أغسطس 2026 - 11:58 م | آخر تحديث: الإثنين 3 أغسطس 2026 - 11:58 م

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد لعدد من الكليات في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

الدكتورة آيات حسن محمد شمس الدين، عميدة لكلية الآداب، جامعة كفر الشيخ.

الدكتور سامي محمد عبد العال الخضري، عميدًا لكلية الحقوق، جامعة طنطا.

الدكتورة نانسي محمد فوزي محمد جمال الدين، عميدةً لكلية السياحة والفنادق، جامعة الفيوم.

الدكتور صلاح عبد المعز أحمد العشيري، عميدًا لكلية دار العلوم، جامعة الفيوم.

الدكتور محمد علي محمد علي شطا، عميدًا لكلية الزراعة، جامعة المنصورة.

الدكتورة هبة محمد علي حسن، عميدةً لكلية الآداب، جامعة الزقازيق.

الدكتور أمجد إبراهيم منصور خضر، عميدًا لكلية الصيدلة، جامعة بورسعيد.

الدكتورة شيرين عبد اللطيف أحمد بدر، عميدةً لكلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان.

الدكتور محمد عبد الكريم نبهان حسنين، عميدًا لكلية علوم الرياضة، جامعة بنها.

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