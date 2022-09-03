المرصد السوري: القوات الأمريكية تثبت قاعدتها العسكرية الثالثة في القامشلي

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بتثبيت القوات الأمريكية قاعدتها العسكرية الثالثة في القامشلي بريف الحسكة، شمال شرقي سوريا.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، في بيان صحفي اليوم، إن ذلك جاء بعد تثبيت القوات الأمريكية قاعدة عسكرية في قرية نقارة، على مسافة ثلاثة كيلومترات جنوب غرب القامشلي.

ووفق المرصد، تتوزع بقية القواعد في كل من قرية هيمو، أربعة كيلومترات شمال غربي القامشلي، وتل فارس، ثلاثة كيلومترات جنوب غربي القامشلي، بمحاذاة نهاية مهبط مطار القامشلي.

وتتمركز القوات الأمريكية و"التحالف الدولي" ضمن مناطق قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وتعد قاعدة حقل العمر النفطي في دير الزور أكبر قاعدة لها في سوريا، كما تتمركز في العديد من آبار النفط والغاز والمواقع الاستراتيجية في المنطقة.