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اليوم.. افتتاح معارض أهلا بالمدارس في شبرا الخيمة وبنها

محمد فوزي
نشر في: السبت 3 سبتمبر 2022 - 11:26 ص | آخر تحديث: السبت 3 سبتمبر 2022 - 11:26 ص

يفتتح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور محمد عطية الفيومى رئيس مجلس إدارة الغرفة، اليوم السبت، معارض «أهلا بالمدارس»، في شبرا الخيمة وبنها.

وأعلنت الغرفة التجارية بالقليوبية، في وقت سابق، عن تجهيز معرضين لعرض كل مستلزمات المدارس التي يحتاجها الطلاب، وذلك بأسعار مخفضة للتسهيل على المواطنين.

وأوضحت أنه تم تجهيز المعارض في مدينة بنها وشبرا الخيمة بكل المستلزمات الدراسية التي يحتاجها الطلاب في المدارس، من كشاكيل وكراسات وأقلام وغيرها، بأسعار مخفضة وبخصومات كبيرة؛ وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

وأضافت الغرفة أنها لا تمارس التجارة بل تقيم معارض مؤقتة وتتدخل بشكل استثنائي لمساعدة المواطنين؛ تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بالوقوف بجانب المواطنين.

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