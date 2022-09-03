المرصد السوري: قصف تركي على مخيم للنازحين وقريتين في شمال الرقة



رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية، على مخيم عين عيسى وقريتي معلق صيدا قرب طريق «M4» شمال الرقة.



وبحسب ما نشره موقع المرصد الإلكتروني، مساء السبت، أعلنت مصادر عن سقوط عشرات القذائف على تلك المناطق، حيث تواصل القصف لمدة ساعة من الزمن، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.



وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادوا، أمس، بأن القوات التركية والفصائل الموالية لها ضمن منطقة «نبع السلام» قصفت، بقذائف المدفعية الثقيلة نقاط تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في محيط بلدة عين عيسى والطريق الدولي M4 شمال محافظة الرقة.