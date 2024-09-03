 السفير حسام زكي: جامعة الدول العربية قوة سياسية لا يمكن الاستغناء عنها من أجل الوحدة العربية - بوابة الشروق
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السفير حسام زكي: جامعة الدول العربية قوة سياسية لا يمكن الاستغناء عنها من أجل الوحدة العربية

رانيا ربيع
نشر في: الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 - 7:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 - 7:49 م

حذر السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، من احتمال تصعيد الصدام العسكري في المنطقة، مشيرا إلى اننا بحاجة للمزيد من العمل مع الإخوة الليبيين.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح للسفير حسام زكي بنقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء، بعنوان "الجامعة العربية وتحديات المنطقة .. رؤى وسيناريوهات مستقبلية".

وأشار زكي إلى أن جامعة الدول العربية سقف سياسي لا يمكن الاستغناء عنه من أجل الوحدة العربية، مضيفا :"القضايا العربية تجري مناقشتها تحت قبة جامعة الدول العربية تسفر عن مواقف سياسية، وهي مواقف نحتاجها".

وأكد ان الجامعة العربية دائما تتبنى الموقف الفلسطيني باعتباره موقف عربي نستطيع أن نصل به ليصبح موقف قوي.

وأكد أن "الموقف السياسي العربي لجامعة الدول العربية قوي، ويعد بمثابة نواة يعكس كل التعاملات بعد ذلك".

وأكد أن أوجه الدعم موجودة ونسعى لزيادة الدعم حيال القضايا العربية.

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