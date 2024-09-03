ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، احتفالية خاصة بمركز الإبداع الفني بقصر الأمير طاز بالخليفة، في السابعة مساء الخميس المقبل، وذلك بمناسبة تخرج الدفعة الرابعة من المتدربين في المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر".

تهدف المبادرة إلى الحفاظ على الحرف التراثية والتقليدية من خلال تطويرها وتسويقها، وتعليمها إلى الأجيال الجديدة، ليصبحوا قادرين على اتقان ممارسة تلك الحرف بكفاءة عالية، مُستلهمين روح التراث في أعمال تلائم العصر، ومن شأنها أن تُمكنهم من إقامة مشروعات خاصة في مجال الحرف التراثية؛ لتحسين دخولهم، وتنمية الاقتصاد الوطني، وكذا تلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية من تلك المنتجات.

كانت وزارة الثقافة قد تبنت تلك المبادرة، انطلاقًا من دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عام 2019، والتي تستهدف تدريب الشباب من سن 18 حتى 45 عاما على الحرف التراثية للتدريب المهني والحرفي، وتتضمن حماية التراث وإعادة إحيائه.. ويقوم بالإشراف على المبادرة قطاع صندوق التنمية الثقافية، والذي بدأ الإعلان عن المبادرة وتنفيذ فعالياتها في منتصف عام 2019، حيث تم تدريب الشباب على (أعمال النحاس – الصدف – القشرة – الخيامية – الخزف – الحلى التراثية )، لمد تصل إلى ثمانية أشهر، على يد نخبة متخصصة من الأساتذة والمتخصصين بكليات الفنون المختلفة بالإضافة إلى الحرفيين ذوى الكفاءة العالية العاملين بمقر المركز، وذلك بهدف الحفاظ على الحرف التراثية وحمايتها من الاندثار، فضلًا عن تدريب كوادر جديدة من الشباب.

شهدت الدفعة الرابعة من المبادرة إضافة خمس حرف جديدة بالمبادرة وهي؛ "فانوس رمضان، الزجاج المنفوخ، الأويما، الجريد، التلي" بالإضافة إلى حرف "الخزف، أشغال النحاس، الحلي، الخيامية، التطعيم بالصدف والقشرة"، مع مد فترة الدراسة بالمنحة لتكون 10 أشهر، مع إتاحة التدريب بمحافظات القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، سوهاج، الأقصر.

وبلغ عدد الشباب، الذين تم قبولهم في الدفعة الثانية، والتي بدأ تدريبها في أكتوبر 2020، نحو 75 شابًا وفتاة، كما بلغ عدد المقبولين في الدفعة الثالثة، التي بدأت في أكتوبر 2021، نحو 80 متدربًا الذين تلقوا تدريبا طوال فترة الدراسة على أساسيات التصميم والزخرفة وكذا عناصر التصميم الإبداعي وفنون الخط العربي.