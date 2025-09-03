محافظ المنيا يتابع سير العمل بموقع الخلاطة الأسفلتية لبحث خطوات التطوير وتعظيم الاستفادة

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، سير العمل بموقع الخلاطة الأسفلتية التابعة لوحدة الرصف بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل، وذلك للوقوف على إمكانات المشروع وبحث سبل التطوير وتعظيم حجم الاستفادة من موارده.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على تفقد أقسام المشروع التي شملت خلاطة الأسفلت ومخازن الكاوتش وقطع الغيار والمعدات، مشددًا على ضرورة إجراء أعمال الصيانة الدورية للحفاظ على المعدات واستغلالها في عمليات الرصف وصيانة الطرق، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

ووجه المحافظ مدير المشروع بضرورة رصد الإمكانات المتاحة والأرصدة الموجودة بالمخازن، وسرعة حصر الكاوتش والسيارات المكهنة وغير المستغلة، بهدف تعظيم الاستفادة منها وتقليل الفاقد، مع العمل على إعادة استغلالها وإصلاح السيارات المعطلة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتنمية الموارد الذاتية والحفاظ على المال العام، تنفيذًا لخطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد المحافظ أن مشروع وحدة الرصف يمثل أحد الأدوات الرئيسية للمحافظة في تحسين ورفع كفاءة البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات لضمان تعظيم الاستفادة منها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، والمهندس مصطفى الشريف، مدير وحدة الرصف.