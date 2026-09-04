سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أطلقت دار أوبرا سيد درويش بالإسكندرية، مساء الخميس، موسمها الجديد بحفل طربي أحيته فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو إيهاب عبدالحميد، وسط حضور وتفاعل جماهيري مع باقة من أبرز أعمال الموسيقار محمد الموجي.

وأقيم الحفل تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وتنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل، ضمن توجه يستهدف تقديم برنامج فني متنوع للجمهور السكندري، يجمع بين الحفاظ على التراث الموسيقي العربي وتقديمه برؤية فنية متجددة.

واستهلت الفرقة الأمسية بموسيقى "كوكتيل قارئة الفنجان"، قبل أن يتعاقب نجوم الفرقة على تقديم مجموعة من أشهر ألحان الموجي؛ حيث قدم محمد حسن جمعة "رمش عينه" و"الحلوة داير شباكها"، فيما غنت يمنى حسن "أكدب عليك" و"مستحيل".

وشارك محمد الخولي بأغنيتي "صافيني مرة" و"مغرور"، بينما قدمت الطفلة إلينا أحمد أغنية "صغيرة على الحب" ضمن فقرات الحفل، أعقبها أحمد رجب بأغنيتي "يا حلو صبح" و"أحضان الحبايب".

كما تألقت ندى غالب بأغنيتي "الدوامة" و"بتخاصمني حبة"، وقدم ياسر سعيد أغنيتي "أحبك" و"حبيبها"، قبل أن يختتم نجوم الفرقة الحفل بأغنية "يا أغلى اسم في الوجود"، وسط تفاعل لافت من الحضور.

وعكس الحفل اهتمام فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بإحياء روائع الموسيقى العربية والحفاظ على الذاكرة الفنية المصرية، من خلال إعادة تقديم الأعمال التراثية بأسلوب معاصر يربط الأجيال الجديدة بروائع زمن الفن الجميل.

وتستعد دار الأوبرا المصرية خلال الموسم الجديد لتقديم برنامج فني متنوع يضم حفلات وفعاليات موسيقية وغنائية، بما يعزز حضور الفنون الراقية على الساحة الثقافية بالإسكندرية ويلبي تنوع اهتمامات جمهورها.