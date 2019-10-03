أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر استبعاد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من معسكر شهر أكتوبر الجاري، الذي يتخلله خوض مباراة ودية ضد بوتسوانا في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية (الكاميرون 2021).

وقال البدري عبر قناة (إم بي سي مصر) "اتفقت مع محمد صلاح الحصول على بعض الراحة وعدم الانضمام إلى المعسكر المقبل، لقد تواصلت معه قبل يومين، وعلمت أن صلاح يحتاج للراحة والاستشفاء بناء على تقرير طبيب المنتخب محمد أبو العلا".

وأوضح المدير الفني للمنتخب أن الطبيب أبلغه بشكوى صلاح من إجهاد في العضلة الضامة، مضيفا "أتمنى أن يعود بعد فترة الراحة بشكل أفضل، وهو معنا بالتأكيد بعد ذلك".

وأشار "تواصلت أيضا مع أحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه، وحاولت التواصل مع أحمد حسن كوكا ومحمد النني لكن هواتفهم كانت مغلقة".

ولفت حسام البدري في ختام تصريحاته إلى أنه يراقب باهتمام مباريات المنتخب الأوليمبي تحسبا للاستعانة بعدد من لاعبيه في الفريق الأول، مبديا ثقته في قدرة الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب على التأهل بهذا الجيل لأولمبياد طوكيو 2020.

وأوقعت قرعة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والتي أجريت مساء الأربعاء المنتخب الأوليمبي ضمن مجموعة قوية تضم مالي، غانا والكاميرون.