حقق الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جايير بولسونارو تقدما مبكرا في الفرز الأولي للأصوات، في انتخابات الرئاسة التي جرت أمس الأحد، على منافسه الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات على موقعها على الإنترنت، إنه "بعد فرز 20% من أصوات الناخبين من خلال التصويت الإلكتروني، تقدم بولسونارو بحصوله على 48 % من الأصوات مقابل 43 % لصالح لولا"، وفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأشارت تقارير إلى اصطفاف طوابير طويلة للناخبين في مراكز الاقتراع التي أغلقت أبوابها في الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، مع خروج البرازيليين بأعداد كبيرة للتصويت في الانتخابات التي شهدت توترا وتخللتها أحداث عنف متفرقة، ومخاوف من زيادة حادة في ملكية الأسلحة في عهد بولسونارو.

وقالت الشرطة العسكرية في ساو باولو إن رجلا دخل مركز اقتراع وأطلق النار على فردي شرطة فأصابهما.

وأظهرت معظم استطلاعات الرأي قبل الاقتراع إلى تقدم لولا بما يتراوح بين 10 و15 %، لكن بولسونارو أشار إلى أنه قد يرفض قبول الهزيمة، مما أثار مخاوف من حدوث أزمة مؤسسية.

وستقرر أكثر انتخابات البرازيل استقطابا منذ عشرات السنين ما إذا كان سيعود إلى السلطة رئيس سابق قضى وقتا في السجن بتهم فساد، أو يميني شعبوي هاجم نظام التصويت وهدد بالطعن في هزيمته.

وإذا لم يحصل أي من المرشحين البالغ عددهم 11 على أكثر من 50 % من الأصوات، فإن أكثر مرشحين حصلا على أصوات سيخوضان الجولة الثانية من الانتخابات في 30 أكتوبر الجاري.