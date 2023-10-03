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قرر مجلس إدارة بنك احتياط أستراليا (المركزي) الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 1ر4% دون تغيير.

من ناحيته قال ميشيل بولوك محافظ البنك المركزي الجديد في بيان السياسة النقدية، إن البنك قد يحتاج المزيد من تشديد السياسة النقدية فيما بعد، مشيرا إلى إصرار مجلس الإدارة على خفض معدل التضخم إلى النطاق المستهدف.

وقال المحافظ في بيان إن البيانات الأخيرة تشير إلى احتمال عودة التضخم إلى النطاق المستهدف في المستقبل المنظور.

وقال إن زيادة أسعار الفائدة تعمل على تحقيق توازن أكثر استدامة بين العرض والطلب في الاقتصاد الأسترالي.

ويتوقع البنك المركزي الاسترالي استمرار تراجع معدل تضخم أسعار المستقبل ليعود إلى النطاق المستهدف ويتراوح بين 2 و3% سنويا.