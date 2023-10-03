صادق برلمان أرمينيا، اليوم الثلاثاء، على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد مداولات سريعة، في خطوة اعتبرتها روسيا قرارا خاطئا، وتأتي وسط توتر بين يريفان وموسكو على خلفية عملية أذربيجان العسكرية بإقليم ناجورني كاراباخ.

وكان الكرملين، حذر سابقا من عزم أرمينيا على المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية، لاسيما وأن هذه الهيئة القضائية التي تتخذ من لاهاي مقرا، وأصدرت في مارس مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين بتهمة ترحيل أطفال أوكرانيين خلال الحرب التي تشنّها موسكو ضد كييف، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

- توتر العلاقات بين موسكو ويريفان

وتأتي المصادقة في ظل توتر في العلاقات بين يريفان وموسكو بعد العملية العسكرية التي شنتها باكو في ناجورني كاراباخ، وانتهت باستسلام الانفصاليين وفرار غالبية السكان الأرمن من الإقليم بعد نزاع مع أذربيجان على الإقليم امتد لعقود.

وبنتيجة مداولات سريعة، صادق البرلمان الأرميني على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة بأغلبية 60 صوتا مقابل 22.

وقبيل التصويت، أكد رئيس لجنة الشئون القانونية في البرلمان يغيشه كيراكوسيان: "نقوم بتوفير ضمانات إضافية لأرمينيا في مواجهة أي تهديد محتمل لسلامة أراضيها من أذربيجان".

وأشار إلى أن المصادقة على نظام روما ستعني أن أي اجتياح مقبل لأراضي البلاد "سيكون مسألة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية"، وهو ما سيكون له تأثير رادع لأي طرف معادٍ.

وكانت أرمينيا، وقعت نظام روما في عام 1999 من دون أن تصادق عليه، معللة ذلك في حينه بتعارض بين بعض بنوده ودستورها. ومنذ ذلك الحين، تمّت إزالة هذه العقبات.

- انسحاب المعارضة من جلسة التصويت

وكانت أحزاب المعارضة التي تستحوذ على 36 مقعدا في البرلمان المؤلف من 107 مقاعد، احتجت على طرح هذه المسألة وانسحبت من بداية الجلسة.

وسارعت روسيا إلى انتقاد القرار، معتبرة أن لا بديل لأرمينيا من التحالف الأمني الإقليمي بقيادة موسكو.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "لا نعتقد بأن مصادقة أرمينيا على نظام روما الأساسي هو أمر صائب من حيث العلاقات الثنائية. ما زلنا نعتقد بأن هذا القرار خاطئ"، مكررا موقف بلاده الرافض لمذكرة التوقيف بحق بوتين.

وأضاف: "أعتقد أن الغالبية في أرمينيا تدرك بأن لا بديل على الإطلاق لأدوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، في إشارة الى تحالف تقوده موسكو ويضم عددا من الجمهوريات السوفيتية السابقة.

ورأى بيسكوف أنه ليس لدى الطرف الأرميني ما هو أفضل من هذه الآليات، نحن على ثقة بذلك.

وإضافة إلى عضويتها في المنظمة، تعول يريفان، بشكل كبير على السلاح الروسي في تجهيز قواتها، ولموسكو قاعدة عسكرية في أرمينيا.