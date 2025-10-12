قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، إن الـ48 ساعة الماضية؛ شهدت عودة للمواطنين الفلسطيين النازحين من وسط وجنوب القطاع إلى شمال غزة والمناطق الأمنة، التي حددها الاحتلال بعد دخول اتفاقية وقف العدوان مرحلتها الأولى.

وأضاف في مداخلة هاتفية على برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن العائدين صدموا بحجم الدمار في المباني والمنشآت، مؤكدًا وجود أحياء محيت بالكامل، بالإضافة أن الأمس شهد انتشال 135 جثمان شهيد من تحت الأنقاض بالمناطق التي وصلوا إليها.



وتابع أن مواطني غزة رغم فرحة العودة يعانون من فقدان الأحبة ودمار الأرض، داعيًا لتسريع الجهود العالمية لإعادة إعمار غزة.

تتجه أنظار العالم خلال الأيام القليلة المقبلة نحو مدينة شرم الشيخ المصرية، ترقبًا لإعلان اتفاق طال انتظاره لإنهاء الحرب في قطاع غزة، فيما بات يُعرف بـ"اتفاق شرم الشيخ". ويتضمن الاتفاق المرتقب وقفًا شاملًا لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، إلى جانب تبادل الأسرى بين الجانبين، في خطوة تأمل الأطراف أن تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار في المنطقة.



الحدث يشهد حضورًا رفيع المستوى من قادة وزعماء دوليين، على رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن نيته السفر إلى مصر لحضور مراسم التوقيع، مؤكدًا أهمية إنهاء المعاناة الإنسانية وفتح صفحة جديدة من السلام. كما يشارك عدد من رؤساء وملوك الدول العربية والأجنبية، في مشهد يعيد إلى الأذهان أجواء المؤتمرات الكبرى التي احتضنتها شرم الشيخ، وكان لها أثر بالغ في مسار السلام بالشرق الأوسط.