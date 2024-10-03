ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 1974 قتيلا و9384 جريحا

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أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، ارتفاع الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 1974 شهيدًا و9384 جريحًا.

وقال في تصريحات تليفزيونية، مساء الخميس، إن من بين القتلى 97 شهيدًا من الطواقم الطبية والطوارئ، منوهًا أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى تضرر عشرات المراكز الطبية.

ونفى صحة الادعاءات الإسرائيلية بوجود أسلحة في المستشفيات، معربًا عن رفضه للاتهامات الإسرائيلية للطواقم الطبية اللبنانية بنقل أسلحة.

وشن العدو الإسرائيلي 20 غارة على ضاحية بيروت الجنوبية خلال الساعات القليلة الماضية، واستهدف بغاراته أحياء الحدث والشياح والسانتيريز وتقاطع الكفاءات وحارة حريك وبرج البراجنة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت مبكر من فجر اليوم الخميس، عن سقوط 6 شهداء و7 مصابين في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الباشورة في قلب بيروت.

واستهدفت الغارة في منطقة الباشورة مقرًا للهيئة الصحية الإسلاميّة التابعة لحزب الله، ما أدى إلى تدميره بالكامل وتضرر المبنى بشكل جزئي.

ويقع المقر المستهدف في حي سكني مكتظ على مشارف وسط بيروت التجاري حيث مقر رئاسة الحكومة اللبنانية.

وجنوبًا، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي عنيف بلدة كفركلا في قضاء مرجعيون لأكثر من ساعة متواصلة ليلة الأربعاء الخميس.

كما طال القصف أيضًا مجرى نهر الليطاني في منطقة الخردلي، ومدينة الخيام والسهل وبرج الملوك، وبلدة الطيبة وأطراف العديسة وعيترون.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم، مستهدفًا الأطراف بين بلدتي عين بعال والبازورية وأرنون.

كذلك استمرّ تحليق المسيّرات الإسرائيلية فوق مدينة بعلبك في البقاع، على علو منخفض.