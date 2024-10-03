إعلام إيراني: مقتل مستشار بالحرس الثوري في دمشق

أفادت وكالة «دانشجو» الإيرانية الإخبارية، اليوم الخميس، بمقتل مجيد ديواني، أحد قادة الحرس الثوري الإيراني في سوريا.

ونقل موقع «إيران إنترناشونال»، عن الوكالة قولها إن «ديواني أُصيب نتيجة الهجوم الإسرائيلي على دمشق قبل ثلاثة أيام، وتوفي اليوم الخميس متأثراً بجراحه».

ومساء الأربعاء، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن حسن جعفر قصير، صهر حسن نصر الله، قُتل مع لبناني آخر في الغارة الإسرائيلية على منزل في حي المزة بدمشق.

وبحسب المرصد، فقد اغتالت إسرائيل شقيق حسن جعفر قصير قبل يومين، وهو مسئول عن نقل السلاح لـ«الحزب» من سوريا إلى لبنان.

واستهدفت ضربة إسرائيلية الطابق الأول في مبنى مؤلف من 3 طوابق، يتردد إليه قيادات في «حزب الله» و«الحرس الثوري» الإيراني.

وقُتل ثلاثة أشخاص، بينهم 2 من جنسية غير سورية، كما أصيب ما لا يقل عن 4 آخرين هوياتهم مجهولة كانوا في المبنى عند استهدافه.

وتضم منطقة المزة مقار أمنية وعسكرية سورية، وأخرى لسفارات ومنظمات أممية.

ويقع المبنى المستهدف على بعد حوالى نصف كيلومتر من موقع غارة استهدفت فجر الثلاثاء حافلتين صغيرتين لنقل الركاب، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص، هم ثلاثة مدنيين بينهم إعلامية، وثلاثة مقاتلين في فصائل موالية لطهران، أحدهم من «حزب الله»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.