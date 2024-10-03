السكرتير العام المساعد بدمياط يتابع تنفيذ فعاليات مبادرة «بداية جديدة» بمدينة الروضة

أجرى اللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد في محافظة دمياط، جولة ميدانية بمدينة الروضة، لمتابعة الخدمات المقدمة في إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، والتي تم متابعتها من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأوضح «الوصيف»، في بيان له اليوم الخميس، أن الجولة تضمنت ندوة دينية وتوعوية ثقافية، بعنوان «مناهضة العنف ضد المرأة» نفذها الأزهر الشريف، وجاءت بحضور 150 مستفيدًا.

كما نظم فرع المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، ندوة بعنوان «اختيار شريك الحياة» حيث بلغ عدد المستفيدين 23 مستفيدًا.

وشاركت الإدارة الصحية بفارسكور بمبادرة 100 يوم صحة، تم خلالها تقديم الخدمة المجانية من تحاليل السكر العشوائي، وقياس الضغط، وعمل الفحوصات لعدد 35 مواطنًا، وشاركت الإدارة البيطرية بفارسكور تم خلالها التوعية بالأمراض التي تصيب الطيور وتقديم التوعية، وتوزيع العلاج بالمجان، وشرح طريقة استخدامه، استفاد منها عدد 32 مستفيدًا.

فيما أطلقت الإدارة التعليمية بمشاركة مدرسة الروضة الثانوية بنات، عددًا من الأنشطة في إطار المبادرة، وشارك فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، بعقد امتحانات محو الأمية، علاوة على مشاركة الإدارة الاجتماعية، بتقديم المساعدة، والدعم للأسر الأولى بالرعاية، حيث تم توزيع عدد 75 كرتونة.

كما قدمت إدارة الإسكان بالديوان العام، المساعدة والدعم والتوعية، بمشروع الأولى بالرعاية والتعريف بأهمية القوانين التي تحكمه، والتعريف بأهداف مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان».

فيما تم التنسيق بتوزيع بعدد 9 كرتونة مواد غذائية، كما شاركت في المبادرة هيئة الإسعاف بمحاضرة عن «أمراض القلب وارتفاع درجة حرارة الجسم» استفاد منها 150 مستفيدًا تقريبا، وشاركت المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة، بتقديم الأنشطة للأطفال، بجانب تواجد سيارة المركز التكنولوجي، وسيارة التموين لبيع السلع المخفض للمواطنين، وسيارة الخدمة الوطنية، لتوزيع المساعدات حيث تم توزيع عدد 85 كرتونة.