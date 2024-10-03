 الزمالك: المفاوضات مع سيرجو راموس مستمرة.. وقصته تشبه انتقال رونالدو للدوري السعودي - بوابة الشروق
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الزمالك: المفاوضات مع سيرجو راموس مستمرة.. وقصته تشبه انتقال رونالدو للدوري السعودي

محمود عيسى
نشر في: الخميس 3 أكتوبر 2024 - 4:50 ص | آخر تحديث: الخميس 3 أكتوبر 2024 - 5:08 ص

كشف هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة ما يتردد عن وجود مفاوضات مع النجم العالمي سيرجو راموس قائد منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق للانضمام إلى الفريق الأبيض.

صرح نصر تلفزيونيا قائلا:" الأمر لا يزال مفتوحا والراتب ليس العائق الوحيد لانضمام سيرجو راموس".

أضاف:" نجلي علي تواصل بالفعل مع وكيل سرجيو راموس من أجل الانضمام إلى الزمالك".

أكمل:" السيولة المالية هي سبب عدم حسم المفاوضات لأن الراتب المطلوب ليس العائق الوحيد".

واصل:" الحوار لا يزال مفتوحا لضم راموس إلى الزمالك والبحث عن كيفية تمويل الصفقة".

أتم:"قصة راموس تشبه انضمام كريستيانو رونالدو إلى الدوري السعودي، البعض يتحدث عن راتبه الكبير ولكن العائد أكبر بكثير".


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