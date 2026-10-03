دي لافوينتي يجري تعديلات في تشكيل إسبانيا لمواجهة التشيك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن لويس دي لافوينتي مدرب إسبانيا، التشكيل الذي سيخوض به مباراة التشيك في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويعتمد مدرب إسبانيا على حارس أرسنال الإنجليزي، بشكل أساسي، بعدما اعتمد بشكل متكرر على أوناي سيمون حارس أتلتبك بلباو بشكل متكرر.

كما يشارك فران جارسيا في الدفاع، بجانب فريسيندا ولو نورماند.

وفيما يلي تشكيل إسبانيا:-

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: فريسيندا – لو نورماند – لابورت – فران جارسيا

الوسط: رودريجو – بيدري – أولمو

الهجوم: لامين يامال – أليكس باينا – روبرتو فيرنانديز

ويحتل منتخب إسبانيا صدارة المجموعة الثالثة بالتصنيف الأول بالعلامة الكاملة "6 نقاط" بعدما فاز على كل من إنجلترا وكرواتيا في الجولتين الماضيتين.

وكان منتخب إسبانيا، الذي توج بلقب كأس العالم مؤخرا، قد حل وصيفا في بطولة دوري الأمم الأوروبية بالنسخة الماضية بعد خسارته من البرتغال في النهائي.