البنك المركزي في زيمبابوي يستعد لإصدار فئات جديدة من عملة البلاد

يستعد البنك المركزي في زيمبابوي لإصدار أوراق نقدية جديدة فئة 2 دولار زيمبابوي (حوالي 13ر0 دولار أمريكي) و 5 دولارات، وطرحها للتداول في وقت لاحق من الشهر الجاري بعد حوالي عشرة أعوام من الغياب.

ومنذ قررت الحكومة في زيمبابوي في يونيو الماضي إعادة عملتها الدولار الزيمبابوي، وحظر استخدام العملات الأجنبية بعدما تم التخلي عنه في عام 2009 لمواجهة التضخم المفرط، جرت التعاملات من خلال سندات ورقية وعملات معدنية، كانت تساوي القيمة الإسمية للدولار الأمريكي، وفقا لما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء نقلا عن الجريدة الرسمية للحكومة.

وتعمل لجنة السياسة النقدية بالبنك على تعزيز كميات النقد المتاحة عبر زيادة تدريجية في المطروح منها على مدار الأشهر الستة المقبلة، بحسب ما ذكره محافظ البنك المركزي الزيمبابوي جون مانجوديا في 29 أكتوبر.

وتعاني زيمبابوي من معدلات تضخم كبيرة وصلت إلى 7ر17 في المئة في شهر سبتمبر الماضي. ولن تصدر وكالة الإحصاء الوطنية في زيمبابوي بيانات على أساس سنوي حتى شهر فبراير 2020، وتقول إنها في حاجة لمزيد من الوقت لجمع بيانات المقارنة بعد طرح عملة جديدة في وقت سابق العام الجاري.

وكانت زيمبابوي طرحت في 21 شباط/فبراير الماضي عملة جديدة، "أر.تي.جي.إس دولار"، مكافئة للدولار الأمريكي.