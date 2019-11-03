ميدفيديف: مجموعة العمل بين روسيا وآسيان حول العلوم والتكنولوجيا تجتمع في موسكو الأسبوع المقبل

قال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف اليوم الأحد إن اجتماع مجموعة العمل بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" حول العلوم والتكنولوجيا سيعقد في موسكو الأسبوع المقبل.

وخلال كلمة ألقاها في مؤتمر قمة آسيان للأعمال والاستثمار المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك، أشاد رئيس الوزراء الروسي بمجموعات التعاون الأخرى بين روسيا ودول الآسيان، ومنها تلك المعنية بالتعليم، والتي سهلت تبادل الخبرة الفنية والمتخصصين المدربين تدريبًا عاليًا، حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأكد بيان رسمي صادر عن اجتماع آسيان الوزاري بشأن العلوم والتكنولوجيا والابتكار أن اجتماع مجموعة العمل بين روسيا والآسيان سيعقد في موسكو في 7 نوفمبر الجاري.

من ناحية أخرى، عقد ميدفيديف على هامش القمة اليوم اجتماعا مغلقا مع سلطان بروناي حسن البلقية، كما اجتمع بنظرائه التايلاندي برايوت تشان أوتشا، والكمبودي هون سين، واللاوسي ثونجلون سيسوليث.

ويرأس ميدفيديف الوفد الروسي إلى القمة الخامسة والثلاثين لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" ومؤتمرات القمة ذات

الصلة، والتي تجتذب زعماء العالم لتعزيز العلاقات مع دول جنوب شرق آسيا.