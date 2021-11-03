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الرئيس الفلبيني يكلف الجيش والشرطة بالمساعدة في توزيع لقاحات كورونا

الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي
الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي
مانيلا (د ب ا)
نشر في: الأربعاء 3 نوفمبر 2021 - 11:32 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 نوفمبر 2021 - 11:32 ص

كلف الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي القوات المسلحة الفلبينية والشرطة الفلبينية بحشد أصولها لتوزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا في أنحاء البلاد.

ونقلت صحيفة مانيلا تايمز عن دوتيرتي القول إن هذا التكليف يهدف لتحقيق هدف توزيع مليون جرعة لقاح يوميا من أجل الانتهاء من تطعيم 55 مليون مواطن على الأقل بصورة كاملة بحلول نهاية العام.

وقال دوتيرتي خلال حديث مسجل لبرنامج " توك تو ذا بيبول "أذيع اليوم الأربعاء" حتى اليوم وصل نحو 109 ملايين جرعة لقاح للفلبين، ووظيفتنا الآن إيصال هذه الجرعات لكل فلبيني"، مضيفا "لقد رصدنا بعض الأخطاء في الصورة الكاملة لبرنامج التطعيم. لست سعيدا".

وانتقد بطء توزيع اللقاحات بمجرد بدء توزيعها خارج العاصمة.

ومن أجل ضمان تطعيم كل مواطن مؤهل للحصول على التطعيم ضد كورونا، أصدر دوتيرتي أوامره لوزير الداخلية إدواردو آنو بمحاسبة المسؤولين المحليين الذين يثبت إهمالهم في أداء واجباتهم وإخفاقهم في استخدام اللقاحات بكفاءة.

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