جوتيريش يشدد على أهمية تعهد قادة العالم باتخاذ إجراءات لإنقاذ الغابات وحمايتها

شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، على أهمية تعهد قادة العالم باتخاذ إجراءات لإنقاذ الغابات وحمايتها.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر على أن "التوقيع على الإعلان هو الجزء السهل، ومن الضروري أن يتم التنفيذ الآن من أجل الناس والكوكب".

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد "جوتيريش" أهمية تعهد القادة بتعزيز جهودهم المشتركة للحفاظ على الغابات والنظم البيئية الأرضية الأخرى وتسريع استعادتها، وكذلك تسهيل التجارة المستدامة وسياسات التنمية على الصعيدين الدولي والمحلي.

وأوضح جوتيريش أن التعهد يشير إلى تمكين المجتمعات المحلية، بما في ذلك الشعوب الأصلية، والتي غالبا ما تتأثر سلبا باستغلال الغابات وتدهورها، ويهدف الإعلان إلى تنفيذ وإعادة تصميم السياسات والبرامج الزراعية للحد من الجوع والعودة بالنفع على البيئة، كما يُعتبر التمويل عنصرا رئيسيا في التعهد، حيث وعد القادة بتسهيل مواءمة التدفقات المالية مع الأهداف الدولية لعكس اتجاه الفقدان والتدهور، مع ضمان السياسات لتسريع الانتقال إلى اقتصاد أكثر اخضرارا.

ويسعى الالتزام الذي وقعته أكثر من 30 مؤسسة مالية تغطي أكثر من 8.7 تريليون دولار من الأصول العالمية الخاضعة للإدارة إلى تغيير ذلك، ويهدف إلى الابتعاد عن المحافظ التي تستثمر في سلاسل توريد السلع الزراعية ذات المخاطر العالية لإزالة الغابات ونحو الإنتاج المستدام.

وكان قمة قادة العالم قد تعهدوا في مؤتمر الأطراف الـ 26، المنعقد في جلاسكو، باتخاذ إجراءات لإنقاذ واستعادة الغابات وحمايتها، وكذلك التزام الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص بمكافحة تغير المناخ، والحد من تدمير التنوع البيولوجي والجوع وحماية حقوق السكان الأصليين.