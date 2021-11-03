18744 رحلة طيران في العالم يوم الاثنين الماضي

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء وصول عدد رحلات الطيران من 926 مطارا على مستوى العالم يوم أول تشرين ثان/نوفمبر الحالي إلى 18744 رحلة، بارتفاع نسبته 36% عن اليوم نفسه من 2020 وانخفاض نسبته 26% عن اليوم نفسه من 2019 قبل تفشي جائحة فيروس كورونا على مستوى العالم.

وبحسب البيانات التي نشرها موقع فلايت رادار 24 المتخصص في متابعة حركة الطيران في العالم، فإن مطار بوسطن لوجان الأمريكي سجل أكبر معدل زيادة سنوية في هذا اليوم بزيادة بلغت 100% عن أول تشرين ثان/نوفمبر 2020، ليصبح ضمن أكبر 30 مطارا في العالم من حيث عدد الرحلات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مطار تيد ستيفنز أنكوراج الدولي في الولايات المتحدة سجل أكبر نسبة زيادة مقارنة باليوم نفسه من 2019 حيث بلغت نسبة الزيادة في عدد الرحلات إلى 7ر62%.