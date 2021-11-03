العناني وحواس يحصلان على وسام الشمس المشرقة من اليابان

أعلنت اليابان اليوم، أن إمبراطور اليابان "ناروهيتو" قد قام بمنح الدكتور "خالد العناني" وزير السياحة والآثار, والدكتور "زاهي حواس" عالم الآثار المصرية ووزير الآثار الأسبق، وسام الشمس المشرقة والمعروف بالنجمة الذهبية والفضية، وقد وافق الرئيس "عبد الفتاح السيسي" علي منح الوسام.

ومن المعروف أن الدكتور "العناني" والدكتور "حواس" قد قاما خلال الأعوام الماضية بتوطيد العلاقات الأثرية بين مصر واليابان، وذلك من خلال مشاركة اليابان فى مشروع المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى دورهم فى تشجيع البعثات الآثرية اليابانية للعمل فى العديد من المناطق الأثرية ومنها منطقة «الهرم، وأبوصير، ودهشور، والأقصر».

كما أن الدكتور خالد العناني، قد مثل الحكومة المصرية فى حفل تنصيب إمبراطور اليابان فى طوكيو، وأن الدكتور "زاهي حواس" قد قام بالعديد من البرامج التلفزيونية عن الأكتشافات الأثرية مع العديد من نجوم السينما اليابانية.

وقام الآثريان المصريان بإلقاء العديد من المحاضرات عن الاكتشافات الأثرية وأعمال الترميم وكان لها صدي كبير فى تشجيع السياحة اليابانية لمصر.

ومن المعروف أن التقاليد اليابانية لهذا الوسام أن يقوم الإمبراطور بتسليم الوسام للأثريين المصريين فى طوكيو ولكن لظروف الكورونا لن تسمح بذلك، وسوف يتم تقليد هذا الوسام فى السفارة اليابانية بالقاهرة.