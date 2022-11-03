قبول ملفات أكثر من ألف مترشح للانتخابات البرلمانية في تونس

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الخميس عن قبول أكثر من ألف مترشح للانتخابات البرلمانية، بعد البت في مطالب ما يفوق 1400 كانوا تقدموا بترشحاتهم.

وأفادت الهيئة، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، عن قبول ترشحات 1058 من بينهم 122 مترشحة من النساء.

ورفضت الهيئة 363 مترشحا لأسباب تتعلق بالتزكيات، حيث يتعين على كل مترشح جمع 400 تزكية من الناخبين، وعدم استكمال الوثائق المطلوبة أو عدم الاستجابة لشروط الترشح.

وتمثل الانتخابات البرلمانية المحطة الأخيرة لخارطة الطريق التي وضعها الرئيس قيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو 2021 وحله البرلمان وتعليقه لاحقا العمل بدستور 2014 وحل هيئات دستورية، بدعوى مكافحة الفساد والفوضى في مؤسسات الدولة.

وتجرى الانتخابات لهذا العام بنظام الاقتراع على الأفراد بدل الاقتراع على القوائم، وفق القانون الانتخابي الجديد الذي وضعه الرئيس سعيد، والذي قلص عدد المقاعد في البرلمان من 217 إلى 165.

وأعلنت أغلب أحزاب المعارضة مقاطعتها الانتخابات واتهمت الرئيس سعيد بالتأسيس لحكم فردي وجمع صلاحيات واسعة في نظام الحكم الجديد الذي أرساها في دستور 2022 وعرضه على الاستفتاء الشعبي في 25 يوليو الماضي.