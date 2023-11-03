من هو الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس الجديد؟

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيسا لجامعة عين شمس.

شغل الدكتور محمد ضياء، منصب عميد كلية طب الأسنان منذ 2017/7/20، وحصل على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان دور مايو 1988، ثم حصل على درجة الماجستير في طب وجراحة الفم والأسنان فرع جراحة الفم والتخدير دور ديسمبر 1996.

ونال ضياء، درجة الدكتوراة في طب الأسنان الإكلينيكية فرع جراحة الفم والفك والتخدير في 2002/8/18، فضلا عن توليه أعمال رئيس مجلس قسم جراحة الوجه والفكين اعتبارا من 2013/3/31 حتى 2014/7/31 بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، ثم عين رئيسا لمجلس قسم جراحة الوجه والفكين اعتبارا من 2014/8/1 حتى 2014/11/17.

وتولى ضياء، منصب وكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية طب الأسنان اعتبارا من 2014/11/18 حتى 2017/7/19.

وأشرف على قسم العلاج التحفظي لمدة عام اعتبارا من 2021/1/25، بالإضافة لإشرافه على العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير.

وشهدت كلية طب الأسنان خلال توليه منصب عميد الكلية، عددا من الافتتاحات الهامة منها، افتتاح 9 عيادات متخصصة، بالإضافة إلى غرف عمليات وآخرين للإفاقة، عيادة خارجية لاستقبال المرضى، وعيادة قسم الأشعة والذى يضم جهاز "بانوراما"، وأشعة مقطعية يستخدم لعمل أشعة على الوجه والفكين، بالإضافة إلى عيادة طب الفم وعلاج اللثة، وعيادة الاستعاضة الصناعية لتركيب أطقم الأسنان المتحركة، بتكلفة الإجمالية بلغت 15 مليون جنيه.

فيما تم افتتاح عيادة الامتياز الجديدة، والتي تتضمن عدد 25 ماكينة ملحق بها كل من غرف الأشعة، وغرف التمريض، لخدمة طلاب وطالبات الامتياز في الكلية، هذا بالإضافة إلى خدمة كل من طلاب وطالبات الامتياز داخل كليات طب الأسنان في الجامعات الأخرى، إلى جانب وحدة التعقيم المركزي، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية، وتم العمل على إنشائها وفقًا لأدق وأحدث المعايير والمواصفات العالمية، وتضم مغسلتين سعة الواحدة 200 لتر، ووحدة تكييف خاصة مزودة بفلاتر بكتيرية، وتعمل وحدة التعقيم المكونة من غرفتين على إتمام عملية التعقيم لكل الأدوات التي يستخدمها الطلاب خلال ساعة واحدة، وتخدم الوحدة 2500 طالب بمختلف المراحل.

كما تسلمت الكلية شهادة الاعتماد والجودة لتصبح كلية معتمدة.