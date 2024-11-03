حزب شولتس يعتزم إشراك المواطنين في إعداد برنامجه الانتخابي

يعتزم حزب المستشار الألماني الاشتراكي الديمقراطي إشراك المواطنين في إعداد برنامجه الخاص بالانتخابات البرلمانية المقررة عام 2025 وذلك سعيا منه إلى تعديل المزاج العام في البلاد واستعادة الثقة.

وقالت رئيسة الحزب زاسكيا إسكين في هامبورج إن الهدف من ذلك هو الفوز بالانتخابات البرلمانية.

وخلال أول مؤتمر من ثلاثة مؤتمرات حوارية، أبدت إسكين حماساً كبيراً أمام عدة مئات من المشاركين، قائلة: "سوف ندفع بالاتحاد الديمقراطي المسيحي بقيادة فريدريش ميرتس (الذي يتزعم المعارضة) إلى المركز الثاني، وسننشئ الأغلبية الديمقراطية في مواجهة المتطرفين اليمينين".

ومن المقرر أن يكون موعد الانتخابات في 28 سبتمبر 2025، لكن إسكين علقت قائلة: "لا أحد يريد في الوقت الحالي الإقدام على التنبؤ بموعد إجراء الانتخابات المقبلة على وجه الدقة، إذ لا يمكن إنكار أن هناك توترًا شديدًا في الائتلاف القائم" مشيرة إلى أن هذا هو السبب في تزايد أهمية الدخول في حوار مع المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن الحزب الاشتراكي يحصل حاليا في استطلاعات الرأي الأسبوعية على حوالي 16%، أي ما يعادل نصف نسبة التأييد التي يحصل عليها الاتحاد المسيحي؛ ويأتي الحزب الاشتراكي بذلك متأخرا بفارق بسيط بعد حزب "البديل من أجل ألمانيا".

وصرحت إسكين بأن الحزب يحتاج إلى الكفاح لضمان الفوز في الانتخابات المقبلة رغم النتائج الضعيفة في الاستطلاعات. وأضافت: "وأقول لكم إن الحزب الاشتراكي ينجح عندما يكون حركة اجتماعية."



من جانبه، قال لارس كلينجبايل الذي يشارك في رئاسة الحزب الاشتراكي، إن التركيز منصب على الطبقة العاملة المتوسطة، وذكر أن الحزب يعتزم الاستماع إلى تصورات هؤلاء الأشخاص وتطلعاتهم في المؤتمرات الحوارية. وأضاف: "نحن نتعلم من هذه الفعاليات، ونستمع ونستوعب الأمور".

وأكد كلينجبايل أنه لا يمكن صنع السياسة الجيدة إلا من خلال إشراك الشعب. وقال: "عليكم أن تستغلوا قوة الكثيرين حتى نضمن أن نقدم برنامجاً جيداً، وأن يكون لدينا أفضل الأفكار لخلق ألمانيا الحديثة."