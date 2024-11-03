محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بحي شرق

استكمل اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط جولاته الميدانية للمراكز التكنولوجية بكل مراكز ومدن وأحياء المحافظة؛ للقاء المواطنين المتقدمين بطلبات تصالح أو استكمال إجراءات للتقنين لتذليل أي عقبات تواجههم وتقديم جميع التسهيلات لهم للانتهاء من ملفاتهم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية .

رافقه خلال الجولة المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد عزت رئيس مركز أسيوط، ويسري كامل مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ، المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لحي شرق مدينة أسيوط بمجمع المصالح وتابع سير العمل وحرص على التأكد من تقديم الخدمات على أعلى مستوى وتذليل المعوقات، واطلع على الموقف الحالي في تلقي طلبات التصالح واستكمال طلبات التقنين والتقى عدداً من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم فيما يخص بعض الإجراءات في ملفي التقنين والتصالح، وقام بالرد على استفساراتهم وتسهيل كل الإجراءات وتذليل أي عقبات تواجههم.

وكلف أبو النصر، رئيس الحي، بالمتابعة المستمرة لمعدلات الأداء ونسب الإنجاز ودفع وتيرة العمل لسرعة فحص وإنهاء طلبات المواطنين وحسن معاملتهم وحل جميع مشاكلهم وتقديم الحلول الفورية للانتهاء من إجراءات ملفات التقنين والتصالح، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية المختصة، موضحاً أن ملفي التقنين والتصالح على رأس الأولويات، وهناك جهود كبيرة تُبذل فيه ويتواجد تنفيذيين مختصين للرد على استفسارات المواطنين، وذلك لإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل فترة زمنية.

كما أكد تقديمه كل سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتقنين والتصالح لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية والتي ستعود بالنفع على المواطن.

وكان محافظ أسيوط قد قرر ـ في وقت سابق ـ وضع جدول للمرور اليومي على جميع المراكز التكنولوجية بجميع مراكز وأحياء المحافظة ولقاء المواطنين بهذه المراكز للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم فيما يخص إجراءات التقنين والتصالح لتذليل أي عقبات تواجههم وتسهيل وتسيير الإجراءات لهم.