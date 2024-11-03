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أعداد جريدة الشروق
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الانتخابات الأمريكية.. أنصار ترامب يستعدون للسيطرة على مجلس الشيوخ


نشر في: الأحد 3 نوفمبر 2024 - 11:28 ص | آخر تحديث: الأحد 3 نوفمبر 2024 - 11:28 ص

يسير الحزب الجمهوري نحو تحقيق أغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي في انتخابات 2024، مع توقع فوزه بما لا يقل عن 51 مقعداً، ما يمنحه السيطرة على المجلس وانتزاعه من الديمقراطيين.

ويبلغ إجمالي مقاعد مجلس الشيوخ مائة مقعد، يتم التنافس على ثلثها كل عامين، فيما يحتل الديمقراطيون والمستقلون المتحالفون معهم حالياً 51 مقعداً، وهي أغلبية ضئيلة يمكن خسارتها بسهولة.

وفي تحدي الصناديق، يواجه الديمقراطيون مأزقاً كبيراً، حيث يدافعون عن 23 مقعداً من أصل 34 مطروحاً للتصويت في انتخابات هذا العام، بما في ذلك 7 مقاعد في ولايات دعمت المرشح الجمهوري دونالد ترامب في السابق، مثل مونتانا وأوهايو وويست فرجينيا. وهناك احتمال أن تدعم هذه الولايات ترمب مجدداً في 2024، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

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