الدفاع المدني في غزة: الاحتلال لم يتوقف لحظة عن قصف منازل المواطنين المأهولة

قال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، اليوم الأحد، إن «الاحتلال الإسرائيلي وعلى مدار الساعة لم يتوقف عن قصف منازل المواطنين المأهولة، خاصة في مناطق شمال القطاع».

وأضاف في تصريحات، نشرها موقع صحيفة «القدس»، أن «القصف تسبب في تدمير عدد كبير من المباني والبنية التحتية، ولم يسلم مقدمو الخدمة من هذا القصف».

وأشار بصل إلى أن «المدفعية الإسرائيلية والطائرات المسيرة تشكل تهديدًا كبيرًا للمواطنين، ما يخلق حالة من الخوف والذعر المستمر».

ونوه أن «جميع المناشدات التي أطلقها الدفاع المدني للمنظمات الدولية والمؤسسات الإنسانية، لم تُجدِ نفعًا في تغيير الواقع»، مشيرًا إلى توقف عمل منظومة الدفاع المدني في شمال القطاع وعدم السماح لها بالتدخل في عمليات الإنقاذ.

وذكر أن الاحتلال منع دخول مركبات ومعدات الدفاع المدني لمدة تتجاوز 400 يوم، ما يوضح «نية الاحتلال في إبقاء الدفاع المدني في حالة شلل وعدم القدرة على الاستجابة للأحداث».

وشدد على ضرورة تقديم «الخدمة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني في ظل الحرب على القطاع، واستمرار طواقم الدفاع المدني في أداء عملها دون أي معوقات».

واستطرد: «لدينا أكثر من 100,000 مواطن في شمال غزة يفتقرون للطعام والشراب والدواء، ونحن غير قادرون على تقديم أي مساعدة لهم».

واختتم مناشدًا أحرار العالم ضرورة الضغط على المجتمع الدولي؛ لتمكين مقدمي الخدمة من أداء واجبهم الإنساني، وفقًا للقوانين الإنسانية.