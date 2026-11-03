شهدت الدكتورة أميرة يسن، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي التاسع والعشرين للجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر، بمشاركة نحو 1000 طبيب متخصص و80 محاضرًا من مختلف دول العالم، خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر الجاري؛ بهدف تبادل الخبرات العلمية والطبية واستعراض أحدث الأبحاث والتقنيات في هذا التخصص.

وأكدت نائب المحافظ، خلال كلمتها بالمؤتمر، أن استضافة الإسكندرية لهذا الحدث العلمي والطبي تمثل إضافة مهمة للحياة العلمية والطبية بالمحافظة، وتعكس مكانتها باعتبارها إحدى أهم الحواضر العلمية والطبية في مصر، وامتدادًا لدورها التاريخي كمنارة للعلم والثقافة والحضارة.

وأعربت عن تقديرها للجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر والقائمين على تنظيم المؤتمر، مثمنة جهودهم في دعم البحث العلمي وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الكوادر الطبية المصرية ونظرائهم من مختلف دول العالم.

وأضافت أن الاستثمار الحقيقي في القطاع الصحي لا يقتصر على تطوير المنشآت الصحية وتحديث التجهيزات الطبية، وإنما يرتكز بالأساس على الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال دعم الكوادر الطبية وإتاحة فرص التدريب والتأهيل المستمر والاطلاع على أحدث المستجدات العلمية والتكنولوجية.

ووفقا لبيان صحفي، جاء ذلك بحضور الدكتور الحسيني جميل، رئيس الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر، والدكتور محمد الفقي، رئيس المؤتمر، والدكتور مصطفى الحمامي، أستاذ جراحة القلب والرئيس الشرفي للمؤتمر، والدكتورة فاطمة ماميش، نائب رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، وعدد من كبار أساتذة وأطباء جراحة القلب والصدر.

ويشهد المؤتمر، الذي تستمر فعالياته على مدار 3 أيام، مشاركة نحو 1000 طبيب متخصص، إلى جانب 80 محاضرًا من مختلف دول العالم، من خلال برنامج علمي يتضمن محاضرات وجلسات متخصصة تستهدف تبادل الخبرات واستعراض أحدث الأبحاث والتقنيات الطبية، بما يسهم في دعم التطور العلمي والمهني في مجال جراحة القلب والصدر.