لافروف يبحث مع نظيره الأذربيجاني تسوية نزاع إقليم «قره باخ»

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الأذربيجاني إلمار محمدياروف، التسوية النزاع في منطقة (قره باخ) وقضايا التعاون الثنائية.

وقال لافروف - خلال اللقاء الذي عُقد بالعاصمة الأذربيجانية (باكو)، حسبما ذكرت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية اليوم /الثلاثاء/ - : "إن الاقتصاد هو أساس العلاقات بين روسيا وأذربيجان، حيث أن التجارة بين البلدين تنمو بسرعة .. وأعتقد أن حجم التبادل التجاري بيننا سيصل هذا العام إلى 3 مليارات دولار ".

وأضاف: "أن الاستثمارات الروسية في أذربيجان تقدر حاليًا بـ1.5 مليار دولار، كما أن حجم الاستثمارات الأذربيجانية في روسيا كبير للغاية أيضًا".

من جهته.. قال وزير الخارجية الاذربيجاني محمدياروف: "إنه سيتم مناقشة تسوية مرتفعات (قره باخ) مع لافروف، فضلًا عن بحث قضايا العلاقات الثنائية وخاصة العلاقات الاقتصادية".

يُذكر أن العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا تدهورت في نهاية الحقبة السوفيتية على خلفية أحداث مدينة (سومجايت) واندلاع الأزمة حول إقليم (قره باخ) الجبلي في فبراير 1988، وذلك بعد أن قرر الإقليم الخروج من قوام جمهورية أذربيجان السوفيتية الاشتراكية.

كما أن هذا الإقليم أعلن استقلاله عن أذربيجان في عام 1991، وأدى النزاع بين أذربيجان وأرمينيا حول (قرة باخ) إلى فقدان أذربيجان لسيطرتها على الإقليم و20% من أراضيها الأخرى.