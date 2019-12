الإعلان عن القائمة الأولى لترشيحات جوائز «جرامى» 2020

* «ليزو» و«بيلى إيليش» و«ليل ناس» أبرز ثلاث مرشحات لألقاب الأفضل

* النجمة «بيونسيه» تتصدر قائمة أفضل أداء للبوب المنفرد بأغنيتها «الروح»

* الجمهور يستنكر استبعاد فريق BTS.. وسباق بين «بلاك بوماس» و«بيلى إيليش» على لقب الفنان الصاعد

أعلنت الأكاديمية الوطنية للفنون والعلوم المعروفة باسم «Grammy» قوائم ترشيحاتها الأولى للنسخة الـ 62، وحفل توزيع جوائزها لعام 2020، المقرر إقامته فى 26 من يناير المقبل، داخل مركز ستيبلز بولاية لوس أنجلوس، وتذيعه على الهواء مباشرة عبر شبكة «CBS» الأمريكية.

وتعود النجمة الأمريكية أليشيا كيز لتقديم حفل جوائز الجرامى للسنة الثانية على التوالى؛ لتصبح بذلك أول سيدة موسيقية تظهر بهذا الحدث مرتين، فيما يُعد هذا الحدث إحدى أهم الجوائز الموسيقية السنوية الأربعة الكبرى فى الولايات المتحدة الأمريكية، يتم من خلاله تكريم أفضل الأعمال الفنية الموسيقية، والغنائية العالمية، التى توزع على 84 فئة تضم مختلف أنواع الموسيقى.

ومن أبرز المرشحين للجوائز بحسب ما أعلنته الأكاديمية إلى جانب مقدمة حفل جوائز الجرامى أليشيا كيز ونجمة البوب بيبى ريكسيا، تأتى الفنانة الأكثر ترشيحًا لهذا العام ليزو Lizzo، المرشحة لـ 8 جوائز أبرزها «أفضل أداء منفرد» و«جائزة العام» عن أغنية Truth Hurts، أو الحقيقة تؤلم.

وتأتى فى مرتبة تالية «بيلى ايليش»، ثم «ليل ناس»، وكلاهما مرشح لست جوائز، بينما يتنافسا ايضا على لقب «أفضل فنان جديد».

ويتنافس على جائزة «أغنية العام» كل من لانا ديل راى، ولويس كابلدى، و«اتش.إى.أر»، و«ليزو»، و«ليدى جاجا»، بأغنية «تذكرنا دائما بهذه الطريقة ــ Always Remember Us This Way»، و«بيلى إيليش» بأغنية «رجل سيئ ــ Bad Guy»، و«تانيا توكر» بأغنية «أحضر زهورى الآن ــ Bring My Flowers Now»، ثم تايلور سويفت بأغنية «العشاق – Lovers».

بينما ذكرت تقارير صحفية أن تايلور لم يترشح ألبومها الجديد الذى يحمل نفس الاسم المحبين Lover، عن قائمة أفضل ألبوم لهذا العام، لكن استطاعت أن تدخل المنافسة عن أفضل أداء منفرد لموسيقى البوب بأغنية «أنت تحتاج للهدوء – You Need To Calm Down».

* مفارقات وصدمات

وتشهد ترشيحات جرامى هذا العام مفارقات وصدمات، منها عدم ترشيح النجمة «بيونسيه» سوى لـ 4 ترشيحات فقط، كما أن فرقة الـ BTS بى.تى.أس الكورية، لم يتم ترشيحها عن أى من أعمال فى «البوب ــ كى»، وذلك على الرغم من نجاحهم سابقا فى حفل عام 2019.

وضمن ترشيحات مسابقة «جرامى» حصلت نجمة الغناء «بيونسيه» على أربعة ترشيحات لهذا العام كأفضل أداء منفرد لموسيقى البوب، وأفضل أغنية مكتوبة للوسائل المرئية لـ«روح ــ Spirit » من فيلم ديزنى «الأسد الملك – The Lion King»، وأفضل ألبوم لموسيقى البوب لـ«الهدية – The Gift»، وأفضل إشارة موسيقية للأفلام عن الفيلم الوثائقى «العودة للوطن – Home Coming».

وبعد أن تم استبعاد فرقة الـ BTS بى.تى.أس، أبدى المحبون لهذه الفرقة حبهم ودعمهم، فاستطاعت الـ BTS مرة أخرى أن تصل إلى قائمة أفضل 1000 من ألبومات iTunes Top فى الولايات المتحدة.

* مرشحون للجوائز

وجاء فى أبرز قوائم ترشيحات للدورة الـ 62 من جوائز الجرامى هذا العام فى فئة أفضل تسجيل، 8 اعمال، وهى Hey, Ma من بون إفر، Bad Guy من بيلى إيليش، 7 Rings من أريانا جراند، Hard Place من هير، Talk من خالد، Old Town Road من ليل ناس إكس وبيلى راى سايرس، Truth Hurts من ليزو، وSunflower من بوست مالون وسواى لى.

وفى فئة ألبوم العام، تم ترشيح كل من «أنا، أنا – I’I» من بون إيفر، Norman F—ing Rockwell! من لانا ديل راى، و When We All Fall Asleep, Where Do We Go? من بيلى إيليش، وThank U, Next من أريانا جراند، وI Used To Know Her من هير، و7 من ليل ناس إكس، و«لأننى أحبك – Cuz I Love You » من ليزو، و«والد العروسة – Father of the Bride » من فبماير ويك إند.

وتلتها ترشيحات فئة أغنية العام، التى جاءت من نصيب كل من «تذكرنا دائما بهذه الطريقة ــ Always Remember Us This Way» لـ ناتالى هيمبى، وليدى جاجا وهيلارى ليندسى، ولورى ماكينا، «رجل سيئ ــ Bad Guy » لـ بيلى إيليش اوكونيل، وفينيس اوكونيل، «أحضر زهورى الآن ــ Bring My Flowers Now» لبراندى كراليل، ووفيل هنسيروث، وتيم هانسيروث، وتانيا توكر، «مكان صعب ــ Hard Place» لـ روبى امانفو، وسام اشوررث، ود. اركيليوس هاريس، واتش إى ار، ورودى جيركينز، «العشاق – Lovers» لتايلور سويفت، Norman F—ing Rockwell! لجاك انتونوف، ولانا ديل راى، «شخص ما أحببته – Someone You Loved» لتوم بارنز ولويس كابلدى، وبير كليهير، وبينامين كوهين، وسام رومان، «الحقيقة تؤلم – Truth Hurts» لستيفن شوينج واريك فريديك وميليسا جيفرسون وجيس سانت جونز.

شملت ترشيحات فئة أفضل فنان صاعد، كل من بلاك بوماس، وبيلى إيليش، التى تعد أصغر فنانة يتم ترشيحها فى جميع فئات جوائز الجرامى، وتلاها، ليل ناس أكس، وليزو، وماجى روجرز، وروزاليا، وتانك اند بانجاس، ويولا.

وتصدرت النجمة بيونسيه قائمة المرشحون لفئة أفضل أداء للبوب المنفرد، عن اغنيتها «الروح – Spirit»، وتتنافس معها كل من بيلى إيليش بأغنية «رجل سيئ – Bad Guy»، أريانا جراند عن أغنيتها «سبع خواتم – 7 Rings»، ليزو عن أغنية «الحقيقة تؤلم – Truth Hurts»، وتايلور سويفت عن أغنيتها «أنت تحتاج للهدوء – You Need To Calm Down»، التى حققت نجاحا كبيرا فى الفترة الأخيرة وحصدت نسبة مشاهدة عالية عبر يوتيوب.

فى سياق متصل، احتلت أغنية «بوى فريند» لأريانا جراند وسوشيال هاوس، صدارة قائمة ترشيحات فئة أفضل أداء للبوب الثنائى، وتلتها «الأبله – Sucker» لجوناس برازرز، «طريق المدينة القديم ــ Old Town Road» لـ«ليل ناس وبيلى راى سايرس»، و«سنيوريتا» لشون مينديز وكاميلا كابيو.

وفئة أفضل ألبوم بوب صوتى تقليدى، قد ترشح لها أندريا بوتشيللى بألبوم «نعم ــ Si»، ومايكل بوبلى بنسخة جيدة من ألبوم «الحب»، وإلفيس كوستيلو وامبوسترز، بألبوم «أنظر الآن – Look Now»، وجون ليجيند بألبوم «عيد الميلاد الأسطورى ــ A Legendary Christmas»، وباربرا ستريسند بألبوم «جدران – Walls».

أما فئة أفضل ألبوم بوب صوتى، فترشح لها كل من بيونسيه عن ألبوم «ذا ليون كينج، الهدية»، وبيلى إيليش عن ألبوم «عندما نستغرق فى النوم، أين نذهب؟»، وأريانا جراند عن ألبوم «شكرا لك، التالى»، ثم إيد شيران عن ألبوم «مشروع التعاون رقم 6»، وتايلور سويفت عن ألبوم «العشاق».

وعن فئة أفضل تسجيل رقص، تم ترشيح كل من بونوبو عن تسجيل «متصل ــ Linked»، وكيميكال برازرز عن «حصلت على الموافقة ــ Got To Keep On»، وميدوزا وجود بويز عن تسجيل رقص «قطعة من قلبك ــ Piece Of Your Heart»، ثم روفوس دو سول عن «تحت الماء ــ Underwater»، وأخيرا سكريليكس، وبويز نويز عن تسجيل رقص «ساعة منتصف النهار ــ Midnight Hour».

أما عن جوائز فئة أفضل ألبوم رقص / إلكترونى، قد ترشح لها كل من أبارات عن ألبوم «إل بى فايف – LP5»، وكيميكال برازرز عن ألبوم «لا للجغرافيا – No Geography»، وفلوم عن ألبوم «أهلا هذا أنا فلوم ــ Hi This Is Flume»، روفوس دى سول عن «سولاك» أو العزاء، وتايكو عن ألبوم «الطقس – Weather».

وعلى جانب آخر، احتوت قائمة المرشحين لفئة منتج العام، كلا من جاك أنتونوف، دان أورباخ، جون هيل، فينناس، ريكى ريد.

تناولت فئة ترشيحات أفضل موسيقى تصويرية للوسائط المرئية، أغانى فيلم «الأسد الملك»، كوينتين تارانتينو عن فيلم «حدث ذات مرة فى هوليوود»، تارون إجيرتون عن فيلم «روكيت مان»، موسيقى فيلم «الرجل العنكبوت»، ليدى جاجا وبرادلى كوبر عن فيلم «مولد نجمة».