رئيس «التسويق بالقلعة»: المصرية للتكرير مثال ناجح للشراكة بين القطاعين العام والخاص وبديل عملي للاستيراد

حمودة: المشروع سيسهم في تعزيز الأداء البيئي عبر خفض الانبعاثات الكبريتية



قالت غادة حمودة، رئيس قطاع التسويق والاستدامة بشركة القلعة، إن الشركة المصرية للتكرير تعتبر نموذجًا يحتذى به لإحدى الشركات التابعة للقلعة التي تتبنى مفهوم الاستثمار المسئول وتقوم بدمج الممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة بجميع عملياتها التشغيلية بهدف تحقيق مردود إيجابي شامل على البيئة والمجتمعات المحيطة، فضلًا عن تنمية الأرباح.

ولفتت حمودة خلال حفل إعلان أسماء الدفعة الرابعة من برنامج مستقبلي بمقر مشروع الشركة المصرية للتكرير بمسطرد، إلى أن مشروع المصرية للتكرير يعد مثالًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص ويعتبر أحد البدائل العملية للاستيراد.



وأشارت رئيس قطاع التسويق والاستدامة بشركة القلعة، إلى أن المشروع سيسهم في تعزيز الأداء البيئي عبر خفض الانبعاثات الكبريتية والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالبلاد، بالإضافة إلى إحداث التغير الإيجابي المنشود في المجتمعات المحيطة عبر إطلاق البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تنمية الطاقات البشرية مثل برنامج المنح الدراسية "مستقبلي".