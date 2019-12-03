الشرطة الإيطالية تعتقل العشرات خلال عملية أمنية دولية ضد مافيا للإتجار بالبشر

أعلنت الشرطة الإيطالية اليوم /الثلاثاء/ أنها تقوم بعملية واسعة على نطاق دولي وفي بلدان أوروبية عديدة ضد تنظيمي مافيا مقرهما نيجيريا يمارسان الإتجار بالبشر والاستعباد والابتزاز.

وذكرت الشرطة الإيطالية - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية - أن "عشرات الاعتقالات وعمليات التفتيش، تجري بناء على أوامر من مديرية مكافحة المافيا التابعة للمدعي العام في كل من مقاطعات( باري، پوليا، صقلية، كامبانيا، كالابريا، لاتسيو، أبروتسو، ماركي، إميليا رومانيا وفينيتو)؛ حيث يتم تنفيذ هذا النشاط من قبل رجال فرقة العمليات المتنقلة التابعة لمقر شرطة باري بالتعاون مع مكاتب التحقيق بالمقاطعات الأخرى وتنسيق دائرة العمليات المركزية ".

وأضافت أنه بمساعدة قسم الإنتربول التابع لدائرة التعاون الدولي للشرطة تم تتبع بعض المشتبه فيهم والقبض عليهم في ألمانيا وفرنسا وهولندا ومالطا .