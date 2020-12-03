 وكالات أممية: 50 ألف شخص في اليمن قد يواجهون مجاعة في 2021 - بوابة الشروق
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وكالات أممية: 50 ألف شخص في اليمن قد يواجهون مجاعة في 2021

علم اليمن
علم اليمن
د ب أ
نشر في: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 8:38 م | آخر تحديث: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 8:38 م

حذرت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، من أن ما يقرب من 50 ألف شخص في اليمن، الذي مزقه الحرب، قد يعانون من المجاعة في الأشهر الستة المقبلة.

وحذرت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من أن الجيوب التي تشهد ظروفا شبيهة بالمجاعة عادت بالفعل لأول مرة منذ عامين.

وأضافت المنظمات أن عدد الأشخاص الذين يعانون من هذه الدرجة من انعدام الأمن الغذائي الكارثي قد يتضاعف ثلاث مرات تقريبا من 16500 حالي ا إلى 47000 شخص بين يناير ويونيو 2021.

وجاءت التقديرات من دراسة جديدة لأزمة الغذاء في اليمن.

وتوقعت الدراسة أن عدد اليمنيين الذين يواجهون "المرحلة الرابعة من انعدام الأمن الغذائي" أي على بعد درجة واحدة فقط من المجاعة، يمكن أن يرتفع من 3.6 مليون إلى 5 ملايين خلال نفس الفترة.


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